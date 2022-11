Después del día del golpe a hoy la evolución ha sido positiva: David Ospina

"Después del día del golpe a hoy la evolución ha sido positiva, seguiremos haciendo terapia pero estoy contento con la recuperación que he tenido", dijo el guardameta en Bogotá, donde la selección colombiana se prepara para enfrentar a Bolivia y Ecuador.

El portero del Arsenal, que recibió hace dos días un fuerte golpe en la espalda en el partido en que su equipo venció por 2-0 al Everton en la Premier League, manifestó que está tranquilo y contento.

"Siempre he tratado de hacer las cosas bien, en el Arsenal cuando no tengo oportunidad de jugar trato de entrenarme al máximo, y ahora que tengo la oportunidad eso me pone más contento y esperamos aprovechar esta linda oportunidad de estar de nuevo en la selección", agregó.

Ospina reconoció que es importante ganarle a Bolivia y también a Ecuador.

"Sabemos que todavía queda camino por recorrer por eso esos dos juegos van a ser muy importantes para las aspiraciones que tenemos de poder alcanzar el objetivo de llegar al Mundial" de Rusia 2018, afirmó.

Sobre el partido con Bolivia, el próximo jueves en La Paz, Ospina aseguró que tiene una importancia especial en la aspiración de Colombia, que marcha en la séptima casilla de la tabla de la eliminatoria suramericana, con tan solo cuatro puntos de doce posibles.

"Todos los partidos son difíciles y diferentes, pero ahora miraremos con mucha responsabilidad este juego", señaló Ospina al final del entrenamiento de hoy en Bogotá.

De Bolivia, el portero titular de Colombia aseguró que "es una gran selección que tiene jugadores rápidos, con buena media distancia y buen juego aéreo". EFE