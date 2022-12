Dirigir al Barcelona es un privilegio: Ernesto Valverde

Valverde, quien dirigía Athletic, será el 57º técnico de la historia del Barcelona, habló durante su presentación oficial sobre lo que espera de su nuevo reto profesional.



"Tengo que agradecerle al presidente y a la directiva, el privilegio de estar sentado aquí. Intentaré devolver la confianza para dirigir este proyecto. Vengo de un club, el Athletic, que es el club de mi vida, en el que el compromiso es obligatorio. Me gustaría generar los vínculos que generé allí aquí también”, aseguró.



“Sé de la exigencia y la presión que obliga este club. El listón está muy alto porque mis predecesores lo han hecho muy bien: Luis Enrique, Guardiola, Vilanova, Martino, Cruyff”, dijo.



Valverde también habló del reto que es dirigir al que, según él, es el mejor jugador del mundo: "Todavía no lo he entrenado. Es una suerte para mí y una experiencia única poder entrenar al mejor futbolista que he visto nunca sobre un terreno de juego”.



El técnico también agregó que la fecha del inicio de la temporada en el club, será el 12 de julio.