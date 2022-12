Dos colombianos, en el podio de la Maratón de Medellín

El keniano Mike Kiptum Boit ganó este domingo el Maratón Internacional de las Flores de Medellín y extendió el dominio africano en la carrera en que los colombianos José David Cardona y William Rodríguez completaron el podio.



En la versión 23 de la competencia, avalada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y clasificatoria para el Maratón de Boston, además del habitual protagonismo de los atletas de Kenia se destacaron varios sudamericanos.



Kiptum, en su primera participación en la prueba de 42 kilómetros de Medellín, mantuvo un ritmo espléndido de principio a fin y paró los cronómetros en 2 horas, 21 minutos y 34 segundos.



"Ha sido muy gratificante ganar aquí en una carrera dura con subidas y bajadas; me sentí cómodo aunque hubo humedad", declaró a periodistas el ganador, y agregó que su acierto fue "ir controlando poco a poco" la competencia ante los "fuertes corredores".



En mujeres, la keniana Caroline Cheamutai logró imponerse por segundo año consecutivo, con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 43 segundos luego que su compatriota Pamela Chepchumba, quien cruzó primera la meta, fuera descalificada por "recortar el recorrido", explicó a Efe la organización.



"No fue mi mejor tiempo, pero estoy contenta por defender mi título", expresó Cheamutai, vencedora del Maratón de Sao Paulo y el de Río de Janeiro en 2015.



Las colombianas Martha Roncería y Leidy Tobón llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.



En el medio maratón, con un tiempo de 1 hora 4 minutos y 33 segundos, el keniano Titus Kipjumba logró quedarse con la prueba después de tener un duelo parejo con su compatriota Daniel Muindi Mutet, que finalizó segundo, mientras el colombiano Jason Suárez fue tercero.



En los 21 kilómetros damas, la ecuatoriana Diana Landi, subcampeona en 2016, rompió el dominio de las africanas al cruzar primera con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 59 segundos, registro con el que superó a la keniana Pamela Rotich Chepkosgei y a la colombiana Kelly Arias.



"Me preparé muy duro para tener la misma posibilidad que las kenianas y ganar. Aunque las piernas no me daban en el último kilómetro, logré rematar para obtener un tiempo mejor del que esperaba", dijo a Efe Landi.



El Maratón de Medellín contó con la participación de más de 13.000 atletas en las diferentes categorías.



