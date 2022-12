DT de Barcelona sigue contando con Arthur, pese a rumores que lo sitúan en Juventus

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró este viernes que sigue contando con Arthur, al que los medios sitúan en la Juventus, afirmando que "no doy por hecho que se vaya a ir".

"En principio sigo contando con Arthur, es un jugador importante como el resto y le necesitaremos", afirmó Setién en la rueda de prensa previa al partido de la 32ª jornada liguera del sábado contra el Celta en Vigo.

Publicidad

Le puede interesar: Con Cuadrado los 90 minutos, Juventus goleó 4-0 a Lecce y se afianza en el liderato

"En principio hará el entrenamiento y viajará con posibilidades de jugar mañana. Hay que tratar de que no le afecte todo el ruido", afirmó el técnico azulgrana.

Setién se expresó así cuando la prensa española da por hecho el acuerdo entre la Juventus y el Barcelona para un trueque entre el brasileño y el bosnio de la formación italiana Miralem Pjanic.

Publicidad

Llegado de Gremio en 2018 y comparado incluso con Xavi Hernández, Arthur no ha acabado de cuajar en el equipo azulgrana.

"En general, y no solo por Arthur, no es el primero ni ultimo jugador con alta expectativa que al final no le salen las cosas como espera", consideró Setién.

Publicidad

"No sé si se irá, pero habrá quien piense que es mejor aguantarle por su juventud , igual que habrá gente que no", añadió el técnico azulgrana.

"Desde que está conmigo Arthur ha puesto mucho interés en hacer lo que le pedimos. Es verdad que hay cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado de hacerlas por todos los medios", dijo Setién.

"Quizás le faltó un poco de continuidad. No es fácil cambiar en un futbolista cosas que otros entrenadores le dijeron que estaban muy bien", añadió.

"Yo no doy por hecho que se vaya a ir. Ahora va a haber un entreno y va a estar con nosotros hasta el último partido", afirmó Setién, agregando que si se confirmara su salida "trataré de convencerle de que deje un buen recuerdo".

Publicidad