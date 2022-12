Ecuador y Japón empatan y Paraguay es el gran beneficiado

Ni el invitado Japón, ni Ecuador. El Paraguay de Eduardo Berizzo celebró a distancia, porque japoneses y ecuatorianos empataron 1-1 este lunes en el cierre del Grupo C de la Copa América de Brasil-2019 y ambos quedaron eliminados.

Shoya Nakajima marcó en el minuto 15 el primer gol del partido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, confirmado mediante el uso del VAR después de haber sido inicialmente anulado. Ángel Mena igualó en el 35 para la tricolor.

Los dos bandos, sin demasiada brillantez, siguieron buscando sin éxito volver a mover el marcador.

Aunque contaron con ocasiones claras al filo del final, ninguno tuvo calma a la hora de definir, y un tanto del 'Messi japonés', Tekefusa Kubo, fue invalidado en el 90+6.

El Grupo C culmina liderado por Uruguay, con siete puntos, seguido por Chile, con seis puntos. Japón finaliza con dos y Ecuador con uno.

Ello clasifica a Paraguay como uno de los mejores terceros, pues acumuló dos puntos en el Grupo B, pero tuvo mejor diferencia de goles que Japón.