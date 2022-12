El atleta que se recuperó de una caída para lograr el Oro

Además, el británico de origen somalí, que también consiguió el doblete en los Mundiales de Moscú-2013 y Pekín-2015, agrandó su leyenda al superar una caída ocurrida poco antes del kilómetro cuatro, provocada por el estadounidense Galen Rupp, compañero de entrenamiento de Farah.



El campeón olímpico marcó un registro de 27:05.17, para entrar en la meta delante del keniano Paul Kipngetich Tanui (27:05.64), bronce en los dos últimos Mundiales, y del etíope Tamirat Tola (27:06.26).



"Cuando caí al suelo, pensé, 'Dios mío', ¿qué es esto?. Pero me levanté y traté de pegarme a los de cabeza y mantenerme fuerte. Nunca es fácil, pero todos saben de lo que soy capaz", afirmó Farah, mostrando una gran seguridad en sí mismo.



"Pensé en todo el duro trabajo que había realizado y que todo se podía ir por tierra en un minuto. No podía dejar que me pudiera ese momento, por lo que me levanté rápido. Pensé en mi familia. Eso me hizo sentir mucha emoción en la carrera", añadió el ganador.





El británico de 33 años tuvo una dura prueba en la final de 10.000 metros, ya que además de la caída, hizo frente en solitario al trabajo de equipo de kenianos y etíopes, con tres representantes cada uno, que trataron sin éxito de desgastar a Farah.



Después de que los etíopes controlaran la carrera hasta su mitad, fueron los kenianos los que tomaron el relevo.



Farah, que estuvo al principio retrasado y luego en medio de los africanos, lanzó su ataque a falta de un kilómetro, pero en la última vuelta, Tanui consiguió tomar la cabeza durante algunos metros, hasta que el británico lanzó un fuerte ataque en la última recta.



"Esperaba dejar atrás a Farah, pero no pude. Fui segundo y estoy muy feliz con ello. Traté de dar lo mejor de mí", dijo Tanui.



"Tratamos de trabajar duro como equipo, dimos lo mejor, por nuestro equipo, por nuestra familia y por nuestro país", explicó el keniano en referencia a la táctica de desgastar a Farah.