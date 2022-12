El comienzo de temporada ha sido muy bueno en lo personal: ‘Cucho’ Hernández

Juan Camilo Hernández pasó por El Camerino de Blu Radio y dijo que se ha podido acoplar muy bien al ritmo del fútbol español en su actual equipo, el Huesca.

Publicidad

“Al principio me costó, pero estoy muy bien, me han dado la confianza, he jugado todos los partidos y eso es vital para un jugador: la confianza y la continuidad”, dijo.

Publicidad

Sobre la relación con su técnico Joan Francesc Ferrer, conocido como Rubí, Hernández dijo que todo anda sobre ruedas hasta el momento.

Publicidad

“Me manifestó que estaba contento con el trabajo que estoy haciendo, Huesca es un club grande, este técnico tiene mucha ambición y esperamos hacer una gran temporada para clasificar a los playoffs”, enfatizó.

‘Cucho’ atraviesa un gran momento futbolístico, pues lleva tres goles en la segunda división del fútbol español.

Publicidad