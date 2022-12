El día de la final de la Eurocopa desperté con tres rubias en la cama: Cristiano

En entrevista con la revista France Football , Cristiano Ronaldo contó con detalles de sus vivencias en la final de la Eurocopa, en la que su selección se coronó campeona.

"Siempre duermo bien. Cuando me desperté el día de la final de la Euro estaba con tres rubias en la cama”, señaló el crack del Real Madrid en medio de algunas carcajadas.

Ronaldo señaló que ese día fue uno de los más importantes de su carrera, pues “hay por lo menos cinco o seis equipos mejores que nosotros. Si gana Francia o Alemania es normal. Portugal, no”.

“Antes del torneo sabía que teníamos pocas opciones, pero según avanzaba la competición me di cuenta que podíamos ganar”, añadió.

Sin duda, para CR7 el momento más difícil de aquel partido ante Francia en la final fue cuando tuvo que salir por lesión. El portugués confesó que lloró mucho al abandonar el césped.

"Pensé que sólo era un golpe, como otras veces. Pero cuando me puse a correr me di cuenta que mi rodilla se hinchaba. No podía ni doblar la rodilla, corría y en la rodilla entraba sangre. No podía seguir pese a todos mis intentos. Estaba mal, lloraba. El médico me tranquilizó, pero volví a llorar", relató.

Al cierre de la entrevista, Ronaldo confesó que su objetivo es ganar el Balón de Oro todos los años.