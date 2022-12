El equipo tiene argumentos futbolísticos: Flabio Torres, nuevo DT de Bucaramanga

En primer lugar, el estratega se refirió a la nómica del equipo, asegurando que ve “un equipo que tiene argumentos futbolísticos, mientras se tengan esos argumentos se puede aspirar. Últimamente no han tenido ese feeling de cara al resultado (…) Yo veo un equipo con un grupo de jugadores no de la B, creo que no veo mucho joven, es gente con experiencia pero no tan madura”. (Lea también: Las opiniones de expertos por cambio de técnico en el Bucaramanga están ‘50-50’ )

Respecto a los 12 empates en 17 fechas que ha firmado el Bucaramanga, Torres dijo que “hay falencias tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Es un equipo que muestra buen fútbol pero es permeable en la parte de atrás, no muy certero arriba. Hay cosas por trabajar, está claro que esos son puntos para ir trabajando; vamos a ver cómo sacar provecho de esas fallas y empezar a trabajar desde ya en la recuperación de esas situaciones”.

Añadió también que a Bucaramanga le ha visto “varios partidos jugando bien y no le alcanza para obtener los tres puntos”, por lo que, en definitiva, “cree que es un equipo que tiene cosas buenas”.

A falta de tres fechas de la fase todos contra todos de la Liga Águila, Atlético Bucaramanga marcha 15 con 18 puntos, firmando apenas 2 victorias en 17 partidos jugados.