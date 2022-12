El PSG no considera fichar a James Rodríguez, según prensa francesa

El París Saint-Germain no considera prioritario el fichaje del colombiano del Real Madrid James Rodríguez, que le fue propuesto por su agente, Jorge Mendes, y prefiere centrar sus esfuerzos en el fichaje del monegasco Kylian Mbappé, según informa hoy el diario "Le Parisien".



El rotativo asegura que Mendes propuso al presidente del PSG, Nasser al-Khaleafi, el fichaje de James, que quiere dejar el Madrid por no ser titular con el entrenador, Zinedine Zidane.



Pero el club francés, entrenado por el español Unai Emery, tiene otras prioridades para reforzar su sector ofensivo, señala "Le Parisien".



Mbappé, de 18 años, puede costar unos 125 millones de euros a los propietarios cataríes del PSG, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia.



"Le Parisien" asegura que el Mónaco ya tiene ofertas por el jugador de esa cantidad, aunque no precisa de qué clubes proceden.



Mbappé es la prioridad parisiense tras haber abandonado las pistas del chileno Alexis Sánchez, cuyas pretensiones salariales eran demasiado altas, y de Pierre-Emerick Aubemeyang, que era el preferido del exdirector deportivo Patrick Kluivert, que ha dejado la entidad.



Según "Le Parisien", el portugués del Real Madrid Pepe también puede desembarcar en el PSG, aunque tampoco es la prioridad del club para reforzar su defensa.