En Colombia nunca ha habido una política pública para el deporte: Benedetti

En dialogo con El Camerino, el senador del Partido de la U Armando Benedetti se refirió al anuncio sobre el recorte del 62 % al presupuesto para el deporte en 2018.



Benedetti enfatizó que en otros países, como Francia y Alemania, el presupuesto nacional es aprobado por el Congreso, mientras que en Colombia hay una limitación en el sentido de que el Congreso no puede proponer gastos.



“A veces en el Congreso sale una sola ley y es la del presupuesto Nacional. Aquí en Colombia tenemos una limitación en el sentido de que nosotros no podemos proponer gastos”, aseguró.



Asimismo, afirmó que el Congreso también tiene la posibilidad de negar lo que proponga el Gobierno y que al negarlo tendría que entrar a concertar con esa corporación.



También dijo a los deportistas que “esto va a tener un buen suceso. Lo que ha logrado despertar la fibra del Congreso, y yo he venido proponiendo en Twitter, es que no se vote todo el presupuesto Nacional hasta que no haya una concertación seria de lo que tiene que ver con el deporte”.



“Nosotros encontramos que hay un Gobierno pendiente de lo que podían hacer todas esas organizaciones olímpicas. El Gobierno se opuso en el sentido de que hubiera realmente una cantidad de extensiones de impuestos a las empresas que patrocinaran deporte”, concluyó.



