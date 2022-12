En semáforos buscamos dinero: karatekas colombianas denuncian falta de apoyo del Gobierno

Deportistas colombianos denunciaron en el programa La Red que no hay apoyo económico del Gobierno para representar el país en certámenes mundiales.



La Red de Caracol Televisión realizó una investigación donde conoció la opinión de deportistas como Lorena Arias y Valentina Zapata, quienes son dos karatecas colombianas que luchan para cumplir sus sueños deportivos. Ambas señalan que por falta de ayudas económicas y apoyo les ha tocado hacer diversas cosas para sustentar su sueño.

“Estuvimos como 3 semanas en los semáforos, mi compañero se paraba a hacer Kata (...) yo me paraba detrás de él con un letrero diciendo que queríamos cumplir el sueño de viajar nuevamente a competir por Colombia en el Sudamericano” dijo Lorena.

Por su parte, Valentina Zapata confirmó que siempre tuvo el apoyo de sus padres, pero la situación económica no era buena así que también opto por salir a los semáforos.

En 2017, el ministro de Hacienda, anunció que habría una disminución de presupuesto para el deporte en 2018, un tema que causo gran polémica entre deportistas.

“Si no tiene el dinero no va, simplemente el talento no se puede explotar por falta de dinero” dijo Lorena. Es por esto que las deportistas colombianas hacen esta denuncia pues aseguran que nunca les han brindado el apoyo que necesitan para representar el país.

De otra parte, la representante de Coldeportes, Ana Milena Orozco, aseguró que el caso de Lorena no ha sido apoyado por que no está ranqueada.

Cabe resaltar que estas karatekas no son las únicas que no han obtenido apoyo sino también la Liga de Judo en el Norte de Santander.