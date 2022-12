Entre lágrimas, Adrián Arregui anunció su salida del DIM por la muerte de su padre

El volante de Independiente Medellín Adrián Arregui anunció su salida del cuadro ‘poderoso’ para regresar a su país y acompañar a su familia, que vive un duro momento tras la muerte de su padre.

En rueda de prensa virtual, quien también fue capitán del equipo de la montaña anunció la difícil decisión que tomó.

A principio de junio se confirmó el fallecimiento del padre de Arregui a través de un comunicado publicado por el DIM, que además lamentó la muerte.

Arregui, radicado en Medellín, confirmó que viajaría a Argentina lo más pronto posible para acompañar a su familia en este difícil momento, por lo que dejó de lado su contrato con el DIM y entró a una licencia no remunerada por seis meses.

“Emocionalmente no me encuentro bien, me toca tomar una decisión difícil y es retornar a Argentina para estar cercar de mi familia. Agradezco intensamente al club por entenderme, por comprender mi situación; no fue fácil llegar hasta acá, confiaron siempre en mi y hoy debo tomar esta dura decisión”, confesó Arregui.

El argentino se mostró muy afectado por la situación, entre lágrimas, confesó que no pasa por un buen momento a nivel personal.

“La plata no compra el tiempo, ofrezco disculpas al club y a los hinchas, me invade una tristeza inmensa, pero es la mejor decisión para el bienestar mío, de mi hijo y de mi familia”, dijo.

Juan Bernardo Cunda, gerente deportivo del cuadro paisa, explicó que el club le buscará una opción a Arregui en Argentina para que su salida del DIM sea temporal y destacó que para el ‘equipo del pueblo’ es primordial la parte humana de su jugador.

“Estamos en la búsqueda de un club en su país para que entrene y no pierda la parte física, desde el club lo apoyamos y le haremos seguimiento a su situación. Valoramos el coraje y determinación de Adrián Arregui, sabemos lo mal que lo está pasando y priorizamos la parte humana, el club le desea buena suerte y esperamos que pronto supere este momento”, destacó el gerente deportivo.

