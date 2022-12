Es muy complicado jugar al estilo europeo en Sudamérica: Tino sobre Queiroz

Faustino ‘El Tino’ Asprilla habló con Blog Deportivo de BLU Radio sobre su opinión de la Selección Colombia frente a las eliminatorias para ir al mundial de Qatar 2022.

El histórico jugador precisó que, como cada eliminatoria, serán partidos difíciles y se deben buscar las mejores alternativas en los juegos para obtener buenos resultados que lleven a disputar la copa del mundo.

“Los partidos de eliminatoria son muy difíciles. No me preocupa tanto el calendario, me preocupa más el equipo”, dijo Asprilla.

“Para estas eliminatorias vamos a depender mucho de James, esperemos que llegue bien, porque también nos toca buscar un nuevo goleador”, agregó.

Asprilla indicó que hace falta un anotador en la Selección Colombia, un como lo fueron ellos en su época y como lo fue Radamel Falcao García.

“Cuando nos retiramos nosotros no había nadie más hasta que apareció Falcao, por él volvimos a una copa mundo, por eso hay que buscar nuevos muchachos, otros talentos que suden la camiseta”, puntualizó ‘El Tino’.

Faustino también se refirió al profesor Carlos Queiroz y mostró sus marcadas diferencias con el técnico por su método de juego.

“Cambiar el fútbol latino tan rápido no es tan fácil. Tratar de jugar un futbol europeo aquí en Sudamérica es muy complicado”, señaló.

“La velocidad y los ritmos son diferentes, por ejemplo, yo en Italia jugaba a una velocidad, pero tocaba venir acá a frenarme, a mirar el toque toque, el manejo y el buscar”, añadió.

