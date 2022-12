“Es una locura”: Matías Rodríguez sobre multa de $52 millones por presunta simulación

Matías Rodríguez, jugador del Cúcuta Deportivo, en conversación con Blog Deportivo, sobre la sanción por más de 52 millones de pesos y dos semanas sin jugar por presuntamente simular.

“En su momento me asusté mucho, luego me dijeron que era un chiste porque no quise creerlo. Esta mañana cuando llegué al club mis compañeros me comenzaron a decir que era verdad, me parece una ‘guasada’ que me cobren 52 millones”, dijo.

“Yo miré la jugada y recuerdo que el contrario me pisó, sentí el contacto y me tiré, pero él me pegó y dentro del área sabemos que un roce lo pueden cobrar. En los videos se ve claramente que es penal (…). Esa multa es una locura”, añadió.

Rodríguez también se refirió a la conversación que tuvo con los directivos del Cúcuta ante la sanción.

“Estuve hablando con el abogado y me dijo que hará una apelación, estoy en espera de eso y espero solucionarlo lo antes posible porque más allá de eso me tocó a mí, pero pudo ser otro jugador”, comentó.

A propósito, Carlos González Puche, director de Acolfutpro, se refirió a la dura sanción.

“Esta posición la sustentamos desde el 18 de septiembre del 2018, pidiéndole al presidente que armonizara ese código disciplinario con la Constitución”, dijo.

Escuche la entrevista en el siguiente audio:

