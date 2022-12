Espero me indiquen qué quieren de mí en la Selección Colombia: John Lucumí

John Lucumí, defensa del Genk de Bélgica, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su convocatoria a la Selección Colombia de mayores por parte de Arturo Reyes, entrenador encargado.

“Estoy muy contento por la convocatoria. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de hablar con el profe Arturo, espero cuando llegue poder reunirme con todos y que él me indique qué quiere de mí para ponerme a disposición de la Selección”, dijo.

“Llegué de entrenar, saludé a mi madre y a los cinco minutos me llamó mi tío y me confirmó la noticia”, añadió.

De igual forma, resaltó que lleva todo un proceso con la Selección Colombia, pasando por todas las divisiones menores.

“Completé un ciclo: he estado es sub 15, sub 17 y sub 20 de menores, ahora, gracias a Dios, en mayores”, señaló.

Asimismo, Lucumí se refirió a cómo es el fútbol de Bélgica como un fútbol “técnico”.

“Es un fútbol muy competitivo, muy técnico. Ahora creo que el cuerpo técnico está muy contento con mi trabajo, esperando que tenga más tiempo para que me adapte al grupo”, comentó.