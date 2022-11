Espero refrendar lo que hice en Atalanta con la Selección Colombia: Duván Zapata

Duván Zapata acaba de firmar una temporada de ensueño con el Atalanta anotando 28 goles y siendo fundamental para que el equipo de Bérgamo se clasificara por primera vez en la historia a la Champions League.

El delantero habló en primicia con Blog Deportivo y Gol Caracol sobre su rendimiento y las expectativas de cara a lo que viene.

“Una temporada soñada, pudimos lograr algo histórico que fue clasificar a la Champions League, así que muy contentos y con toda la expectativa de ya poderla jugar. La ciudad también ha demostrado una felicidad increíble”, dijo.

Zapata aseguró que ha sido una temporada muy linda para él, pero también destaca lo grupal más allá de la derrota en la final de la Copa de Italia ante el Lazio.

Sobre las especulaciones en torno a su futuro, el artillero colombiano manifestó que lo más probable es que permanezca en el conjunto neroazurro.

“No sé nada de mi futuro, cada día que pasa me vinculan con un equipo diferente, intento estar tranquilo, el Atalanta hizo un esfuerzo muy grande para que pudiera llegar acá”, afirmó.

También se refirió al supuesto interés del Real Madrid que ha ganado fuerza en los últimos días. Respondió si ha recibido una llamada desde el club merengue.

“A mí no ojalá, la verdad que lo he visto por las redes, me han vinculado, es un orgullo pero intento estar tranquilo, tener los pies sobre la tierra y solo pensar en lo que se viene”, sentenció.

Selección Colombia

Duván espera refrendar su impecable temporada en el Atalanta también en la Selección Colombia, que inicia el próximo 15 de junio su participación en la Copa América frente Argentina.

“Hablé con el profe en el microciclo que hicimos en Asia, con muchas expectativas de hacerlo de la mejor manera. Es un momento muy lindo para llegar a la Selección, espero trasmitir todo lo que viví en el Atalanta en la selección”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: