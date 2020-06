Estuvo cerca de ser azul: cuando un accionista de Millonarios le dijo no al Tino

Por: Redacción Digital BLU Radio

El Tino Asprilla contó que cuando tenía 14 años estuvo a punto de probarse con Millonarios, pero un dirigente del club bogotano no creyó que podía llegar lejos como futbolista.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

En forma de anécdota, el Tino Asprilla contó que de pequeño tuvo la oportunidad de vestirse de ‘embajador’, todo con la ayuda de Guido Valencia, uno de sus mejores amigos, quien era sobrino de un accionista de Millonarios.

Le puede interesar: Racismo, la razón por la que Faustino Asprilla no fichó con el Dortmund

Valencia creía tanto en el Tino que le pidió a su tío, Giovanni Caicedo, accionista del cuadro azul, que se lo llevara para Millonarios, pero él le dijo que “no creía en él”.

“Guido fue una de las personas que más creyó en mí cuando tenía 13 o 14 años. El tío de Guido tenía acciones en Millonarios, don Giovanni Caicedo no me quiso llevar, dijo que no creía en mí, pero hoy en día me lo encuentro y se arrepiente”, confesó Asprilla.

Escuche aquí la historia completa:

Publicidad

undefined