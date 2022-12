Fernando Cavenaghi le dice adiós al mundo del fútbol

"Será un orgullo jugar el último partido de mi vida dentro de este club tan maravilloso, dentro de este estadio", señaló





Cavenaghi, quien indicó que la fecha del partido aún es incierta pero que se podría producir a "fines de mayo" o "principios de junio" del próximo año.





El que fuera jugador del Mallorca (cedido en 2010 por el Girondins de Burdeos) y del Villarreal (2012) publicó en el sitio web del club argentino una carta de despedida en la que agradeció a su familia, sus formadores y al River Plate su carrera profesional, así como un vídeo filmado en la cancha Monumental.





"Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior vídeo, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva. Más que ponerme triste, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, hay tantas personas que debería agradecer que no me alcanzaría el día para nombrarlos", declaró en el escrito.





Durante el vídeo, el delantero recorría la cancha de los 'Millonarios', el instituto donde estudió mientras se formaba en el fútbol y los vestuarios del club.





"No todo es color de rosa dentro de un vestuario, pero para mí ha sido un orgullo formar parte de planteles tan importantes en la

historia de este club", indicó.





Tras anunciar su despedida, el jugador quiso subrayar la importancia de su último título junto al River Plate y recalcó que

"siempre hay que ir por más desafíos".





"Jamás olvidaré, entre tantas cosas que me tocó vivir, este último partido de despedida levantando la Copa más soñada bajo esa lluvia intensa, ni el mejor cuento hubiese tenido un final tan

soñado como el mío", escribió el delantero porteño en el texto.





Conducido por su declarada pasión al River Plate, el 'Torito', eligió el estadio Monumental para despedirse de los 'Millonarios' tras una carrera marcada por los éxitos tanto en Argentina, donde

jugó con la selección nacional, como en Europa, donde pasó por clubes de Rusia, Francia y España, y culminó la temporada pasada en el Apoel de Nicosia, con el que quedó campeón de la liga chipriota.





Anteriormente, levantó la Copa Libertadores en 2015 vistiendo los colores del River Plate, equipo con el que debutó en 2001 y con el que ganó nueve títulos durante las tres etapas en las que jugó con el club porteño.



