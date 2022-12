FIFA interviene Asociación Uruguaya de Fútbol y toma el control hasta 2019

La FIFA anunció este martes que intervino con efecto inmediato la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sobre la cual tomará el control a través de un "comité de regularización", en medio del caos por la renuncia de su presidente.

El órgano rector del fútbol mundial "decidió nominar con efecto inmediato un comité de regularización para la AUF cuyo mandato" terminará el 28 de febrero de 2019 y que deberá "gestionar" la federación, "revisar" sus estatutos y una vez ajustados "organizar y llevar a cabo elecciones", según un correo fechado en Zurich, Suiza, difundido por la prensa local.

El caos y la crisis se desataron en la AUF a fines de julio, cuando su presidente Wilmar Valdez renunció sorpresivamente a su cargo y a postularse para su reelección, al enterarse de la existencia de audios que presuntamente le comprometían en un proceso licitatorio para la compra de cámaras de identificación destinadas a la seguridad del estadio Centenario.



La FIFA señaló en su misiva que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) "comunicó que el proceso electoral para ocupar el cargo de presidente de la AUF no cumple los requisitos de transparencia que establecen los estatutos" de las dos organizaciones.



"Una vez que los estatutos de la AUF estén en línea con los de la FIFA y Conmebol", el comité interventor deberá "organizar y llevar a cabo elecciones a la junta directiva de la AUF de conformidad con la nueva versión de los estatutos".



Alejandro Balbi, dirigente de la AUF y abogado, declaró al local canal 12 que la federación pedirá una audiencia con el titular de FIFA, Gianni Infantino, a quien transmitirá un pedido de "reconsideración" de la decisión.



Tras una asamblea de clubes celebrada este martes, la dirigencia también planea viajar a Paraguay para reunirse con la Conmebol ante una intervención que aún "no está materializada" porque no está nombrado el comité interventor, afirmó Balbi.



Las actuales autoridades continuarán por el momento en funciones.



Tras la renuncia de Valdez, que inicialmente esgrimió "razones estrictamente familiares y personales" para renunciar, el escándalo salpicó al gobierno del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.

Documentos revelados por la prensa uruguaya muestran que el Ministerio del Interior, cuyo viceministro es Jorge Vázquez, hermano del presidente, terminó inclinando la balanza en la decisión que determinó qué empresa proveería la tecnología de identificación a la AUF.

Desde esa cartera se afirmó inicialmente que el gobierno no había tenido "injerencia" en ese proceso.

"A raíz de las informaciones difundidas en esta jornada (10 de agosto) -que suponen la injerencia del Ministerio del Interior en situaciones irregulares de supuestas coimas- en la tarde de hoy el subsecretario Vázquez se reunió con el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, para ponerse a disposición de la Fiscalía","La cartera jamás insinuó ni direccionó la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado",La AUF,, había seleccionado a dos empresas como posibles adjudicatarias del llamado, una de ellas con una oferta más barata que la que terminó ganando.El viceministro Vázquez, luego del comunicado de su cartera, terminó argumentando que la oferta de la empresa más barata no era "aceptable" dado el nivel de reconocimiento logrado, por debajo del demandado. De esta forma,En uno de los audios que provocaron la renuncia del titular de la AUF, Wilmar Valdez, reproducido por el diario El Observador,"Está el ministerio (del Interior) metido y adentro del ministerio va la cometa (soborno) de la empresa que ganó.yo voy a manejar otra alternativa", expresó.Tanto la empresa ganadora

Los audios fueron grabados sin conocimiento de Valdez.



El caso, bautizado como "AUFgate", es investigado por la Justicia.

