Francia fue notificada de proyecto de atentado contra sus atletas en JJOO

Ese proyecto fue evocado durante la audiencia del general Christophe Gomart, jefe de la Dirección de Información Militar, ante una comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados de 2015 en París (147 muertos).





En el informe de esa comisión de investigación, publicado el martes, figura el contenido parcial de su declaración, que tuvo lugar el 26 de mayo.





Después de un pasaje visiblemente cortado, el presidente de la Comisión, Georges Fenech, le pregunta: "No había escuchado hablar de ese nacional brasileño que se disponía a cometer atentados contra la delegación francesa en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo puede saberlo?".





El general Gomart responde de manera lapidaria: "por nuestros colaboradores".





Las autoridades francesas no comunicaron más informaciones suplementarias sobre este asunto.





Un ataque yihadista en Rio de Janeiro durante los Juegos Olímpicos es una "posibilidad" pero "no una probabilidad", había declarado a principios de julio el ministro de Justicia de Brasil, Alexandre Moraes.





Unos 85.000 miembros de las fuerzas de seguridad -47.000 policías y 38.000 militares- estarán movilizados para asegurar la seguridad de los 10.500 atletas, directivos, periodistas y turistas de todo el mundo que se espera que acudan al evento.