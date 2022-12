“Fue mi consejero más grande en el fútbol”: Santamaría sobre ‘Maravilla’ Gamboa

quien también compartió camerino con, habló en Blog Deportivo de BLU Radio

sobre la muerte de su excompañero.

Vea también: "Falleció Delio ‘Maravilla’ Gamboa, referente de Millonarios y de la Selección Colombia

“Es una mala noticia porque no solo se trata de un crack para el fútbol, sino un crack como persona. A la ‘Maravilla’ Gamboa tuve la oportunidad de conocerlo cuando llegué en 1971 al Once Caldas. Fue para mi el concejero más grande que tuve en el deporte porque cuando llegué había un ambiente pesado en cuanto a que el grupo de jugadores no tenía la mejor disciplina”, dijo.

“Él me decía: no vaya a salir ni con fulanito, ni con sultanito”, añadió.

Asimismo, Santamaría destacó la faceta de Gamboa como entrenador.

“No solamente fui compañero de él, sino también fue mi técnico en el Deportes Tolima cuando llegó allá en 1976 para dirigir el equipo ‘Pijao’”, resaltó.

Escuche la entrevista completa con Álvaro Santamaría a continuación:

