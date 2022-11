Fue una pesadilla, hay que asumirla porque puede volver a pasar: Piqué sobre Anfield

Luego de la histórica goleada del Liverpool 4-0 al Barcelona en Inglaterra, que dejó a los azulgranas eliminados en las semifinales de la Champions League, el defensa central del conjunto catalán Gerard Piqué, en conversación con el diario El País de España, dio su versión de lo que pasó en ese partido.

“Algunos les afectó lo que pasó en Roma porque lo teníamos muy reciente. Seguro que fue un bloqueo mental, pero también faltó fútbol (…). Fue una pesadilla y hay que asumirla porque puede volver a suceder”, dijo.

“Hay que entender por qué pasó para que nos ayude en el futuro porque queremos volver a levantar la Champions”, añadió.

Por otro lado, el esposo de la colombiana ‘Shakira’ se refirió a la continuidad de Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona.

“No es mi trabajo, Valverde es mi jefe y es el que decide si me pone o no. No tiene sentido que lo diga yo. Sin embargo, puedo hablar de la excelente gestión que ha hecho con el grupo en estos dos años”, afirmó a El País.

Además, Piqué comentó la posible llegada de Griezmann al Camp Nou para la próxima temporada.

“Hace mucho que no hablo con él, ya veremos qué pasa”, mencionó.