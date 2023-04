Atlético Nacional no jugará su próximo partido de Libertadores en el Atanasio

Atlético Nacional no disputará su compromiso del próximo jueves, por Copa Libertadores, en el Atanasio Girardot, anunciaron autoridades locales, luego de los incidentes registrados el pasado domingo en la previa del partido por liga ante el América de Cali.

Esta decisión llega luego de los disturbios generados en el estadio, principalmente en la tribuna sur, por hinchas de Atlético Nacional que expresaron con vandalismo su inconformismo por la relación que han venido teniendo últimamente con las directivas del equipo verdolaga.

"Conmebol nos dio hasta las cinco de la tarde para tomar una decisión. No se juega el jueves en Medellín porque no hay garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo", señaló el alcalde encargado de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado.

Los hechos de violencia registrados el domingo dejaron en el Atanasio, según estimó el Inder Medellín, daños por al menos 1.000 millones de pesos , pues resultaron afectaciones en 17 cámaras de identificación facial, silletería, puertas, baños, extintores, entre otros elementos del escenario deportivo.

Además, una vez se conocieron los hechos de violencia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por medio de su cuenta de Twitter, anunció que no le prestará el estadio a Atlético Nacional hasta que el club no se haga cargo de garantizar la seguridad dentro del mismo.

Al conocer esta decisión, el presidente del equipo 'verdolaga', Mauricio Navarro, señaló en diálogo con Mañanas Blu que tendrían que "salir como parias a buscar estadio" para enfrentar, inicialmente, el próximo jueves a Melgar de Perú en la Copa Libertadores.

