“A la mayoría no se le informó sobre estos cambios en liga”: pte. de Millonarios

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, aseguró que la mayoría de los equipos tenía desconocimiento del cambio de formato para el fútbol colombiano, que contará con 20 equipos en primera y eliminará los cuadrangulares para jugar un todos contra todos, entre algunas modificaciones.

“Nosotros no conocíamos la propuesta, me enteré hoy por informaciones de prensa de lo que iba a ser la asamblea, nos hubiera gustado un poco de análisis más profundo. Como no teníamos información, nos abstuvimos de la votación. Millonarios, Nacional, Cali y Tolima tomamos esa decisión”, explicó.

Según Camacho, es una decisión que puede ocurrir de acuerdo a una votación pero considera que se pudo analizar más.