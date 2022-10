United al término de la temporada.

Publicidad

Ferguson, de 71 años, entrena al equipo inglés desde hace 26 años y consiguió con él 38 títulos, entre ellos dos ligas de campeones y 13 ligas inglesas, la última de éstas hace dos semanas.

"La decisión de retirarme me la pensé mucho y no la he tomado a la ligera. Es el momento adecuado", dijo Ferguson, de 71 años, en un comunicado difundido por el club.

Publicidad

AFP.