Antes de junio los contratos de telefonía celular serán máximo de una hoja

contar con una sola hoja. Allí deberá ir consignada la información de las condiciones del servicio, de los derechos y los deberes de los usuarios, pero en un lenguaje y con estilo de redacción sencillos.

A partir del primero de junio próximo, los usuarios en modalidad pospago ya no tendrán complicarse con largos y dispendiosos contratos, que en realidad casi nadie leía.

Juan Manuel Wilches, director ejecutivo de la CRC, destacó: “se tomó la decisión de simplificar los contratos con el fin que el usuario entienda su contenido, lo consulte fácilmente y recuerde las condiciones del servicio. Este nuevo contrato le facilita su decisión de consumo, conocer sus derechos y cumplir con sus obligaciones”.

En prepago, los operadores deberán informar, también en una sola hoja las tarifas y saldos, el traslado de los minutos o servicios que no se consumieron, y los procedimientos de desactivación por no uso, entre otros asuntos. En los contratos pospago debe ser claro que no debe haber cláusula de permanencia alguna.