Anthony Silva y su dilema con la Dimayor

debutar en el actual torneo del fútbol colombiano.

“El problema es que no me han podido inscribir. Según el equipo estoy inscrito pero me dicen que la Dimayor no me deja competir por no haber firmado el documento”, expresó Silva.

El guardameta es uno de los muchos jugadores que se negaron a firmar el documento que la Dimayor exigió, como requisito de inscripción para los torneos, en el que se comprometían a no llevar los conflictos a instancias judiciales.

