Boca Juniors demandaría a Sebastián Villa por acuerdo con el equipo turco Kasımpaşa

Un nuevo capítulo se conoció recientemente en la relación entre el futbolista Sebastián Villa y el club argentino Boca Juniors. Aparentemente el colombiano tendría un acuerdo con un equipo turco para seguir su carrera deportiva luego de que la justicia del país sudamericano lo hallara culpable por violencia de género contra su pareja Daniela Cortés.

El periodista Juan José Buscalia detalló en Blog Deportivo que Sebastián Villa sería nuevo jugador del Kasımpaşa Spor Kulübü, de Turquía. El atacante firmaría por dos años con el equipo de la primera división de ese país, pero hay un inconveniente con Boca.

Villa habría firmado como agente libre con su nuevo equipo, sin embargo, el equipo argentino considera que eso no es así y el club tiene los derechos deportivos del colombiano hasta el 2024.



“El jugador se considera despedido del club y, lógicamente, sus representantes consideran que Boca lo despidió al informar públicamente en redes sociales que el jugador no sería tenido en cuenta por tener una condena en su contra, pero Boca siguió cumpliendo con el contrato que tiene hasta finales del 2024”, detalló Buscalia.

El futbolista y sus representantes intentaron comunicarse con la dirigencia de Boca Juniors para llegar a un acuerdo, pues el jugador quiere seguir su carrera, pero ante la imposibilidad de concretar un acercamiento, ellos consideraron que ya no había una relación laboral.

¿Qué dice Boca Juniors sobre el caso Sebastián Villa?

El periodista Juan José Buscalia informó que desde el equipo argentino tomarán acciones legales. Habrá una demanda contra Sebastián Villa y Kasımpaşa Spor Kulübü ante la Fifa.

Sin embargo, el colombiano se respaldaría en los tribunales judiciales por su derecho al trabajo para que no se le vea vulnerado luego de no llegar a un feliz término con Boca Juniors.

