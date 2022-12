Bogotá acogerá este 19 y 20 de agosto el congreso jurídico de la FIFPro

En diálogo con Blog Deportivo, Carlos González Puche, director de la Asociación de Futbolistas de Colombia, habló sobre el congreso jurídico de la FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) que se llevará a cabo este jueves y viernes en Bogotá.

Al evento se convocó a los presidentes de todos los clubes profesionales del país, sin embargo solo 16 equipos enviaron representantes para informarse y asistir pues “algunos clubes se negaron a permitir que personas de sus instituciones se capaciten”.

El origen de este congreso se remonta a 1997, cuando la Corte Constitucional estableció “que jugador que no tenga contrato, es libre. Pero algunos directivos pensaron que las reglas de la FIFA junto a este fallo no se aplicaban y perdieron grandes sumas de dinero y capitales, representados en los jugadores; luego, en una segunda etapa, cuando a los jugadores no les pagaban sus salarios terminaron sus contratos y con sus derechos deportivos en la mano”.

“Afortunadamente, hoy Colombia presenta una situación muy distinta, se ha avanzado mucho en la defensa de los derechos de los jugadores. Hoy en día tienen salarios y seguridad social, realmente ha sido un cambio muy positivo para el fútbol”, añadió.

Este seminario, justamente, lo que busca es informar, indicó González.

A este asistirá “el jefe del estatuto del jugador de la FIFA, Omar Ongaro, a contar los últimos cambios regulatorios que ha hecho al FIFA. También se hablará sobre las inconformidades que tiene la organización mundial en contra de los reglamentos de la FIFA y cuáles son los caminos”.

“Justamente preparamos una demanda ante el tribunal europeo debido a que consideramos que esos reglamentos FIFA atentan todavía contra nuestros derechos al trabajo y derechos de movilidad”, añadió.

Finalmente, “un abogado del sindicato español que nos va a contar el conflicto que subsiste por los derechos de televisión; infortunadamente, muchos directivos ni siquiera se informan de las consecuencias de estos contratos”.