"Bolivia salió a no perder y a perder tiempo": Miguel Herrera

que deberán mejorar la puntería para el duelo del próximo lunes contra Chile.

"Chile va a ser muy difícil y vamos a concentrarnos para quitarles la pelota y ser contundentes", dijo Herrera en la rueda de prensa posterior al debut mexicano en la Copa América.

El técnico aseguró que Chile tiene "jugadores habilidosos" y destacó al delantero Alexis Sánchez, al que definió como "muy desequilibrante".

El 'Piojo' Herrera consideró que el Tri mostró un buen juego ante Bolivia y que la única asignatura pendiente fue marcar un gol.

"Tuvimos oportunidades pero no fuimos contundentes. El funcionamiento fue el adecuado, pero cuando no se refleja en el marcador no se puede calificar como bueno", señaló.

El seleccionador mexicano criticó veladamente el planteamiento de Bolivia, de la que dijo que "salió a no perder y a perder tiempo".

Sobre el estado del capitán Rafa Márquez, que se retiró en la segunda mitad con problemas físicos, Herrera señaló que el defensa sintió molestias en el muslo izquierdo y prefirió pedir el cambio para no arriesgar.

EFE