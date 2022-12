Clinton consideró "conveniente" usar su correo privado para asuntos oficiales

de Estado de EE.UU., entre 2009 y 2013, ya que ese Departamento se lo permitió y le pareció "más fácil".

Publicidad

Esta es la primera ocasión en la que Clinton, potencial candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU. en 2016, habla con los periodistas sobre informaciones que dieron cuenta de que usó exclusivamente su cuenta privada de correo electrónico para sus comunicaciones oficiales cuando estuvo en el Gobierno.

Clinton habló hoy en los pasillos de la sede de Naciones Unidas después de participar en una reunión sobre igualdad de género.

Publicidad

En su declaración, la también ex primera dama de EE.UU. dijo que a pesar de que cuando llegó al Departamento de Estado le pareció "más fácil" usar una sola cuenta de correo electrónico, en lugar de dos, la privada y la oficial, "mirando atrás" a lo mejor no fue lo más acertado, aunque en aquel momento "no fue un tema" que se hubiera planteado.

Publicidad

Clinton, que estuvo al frente del Departamento de Estado entre 2009 y 2013, afirmó que la "gran mayoría" de sus correos electrónicos desde su cuenta privada fueron dirigidos a empleados del Gobierno y de funcionarios, que quedaron grabados en el registro oficial del sistema público.

También declaró que cuando se le requirió presentar copias de esos correos electrónicos las entregó "enseguida", con cerca de 55.000 páginas, a pesar de que las oficinas oficiales "tenían ya la gran mayoría de ellos".

Publicidad

Aun así, optó por quedarse con correos electrónicos privados, como temas familiares o "rutinas de yoga", porque "nadie quiere que sus correos electrónicos personales se hagan públicos". "Espero que eso se respete", añadió.

Publicidad

La ley estadounidense obliga a que todas las comunicaciones de los funcionarios del Gobierno queden archivadas en las respectivas agencias y departamentos.

Sobre esto, según el Departamento de Estado, Clinton le envió todas sus comunicaciones con su correo electrónico privado para cumplir las normas.

Publicidad

EFE