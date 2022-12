“Colombia con la pelota es lo mejor pero cuando la pierde, es terrible”: Menotti

tuvo tiempo para analizar a los candidatos, hablar sobre la selección Colombia y opinar sobre Neymar.

“Los candidatos siempre han sido Brasil, Alemania, Argentina e Italia, por supuesto España es opción por ser campeona del mundo pero antes siempre ha estado Holanda. Como revelación podría aparecer Bélgica por Europa y Chile, por Suramérica”, declaró.

A su vez, elogió y criticó a la selección dirigida por José Pékerman afirmando que “cuando tiene posesión de balón son de lo mejor del mundo pero cuando la pierden, dejan espacios y se complican bastante”.

En cuanto al crack del Barcelona, Neymar Junior, el argentino aseguró que “todavía no es un jugador que tenga la amplitud de la cancha para ser contundente. Es efectivo desde la izquierda pero por derecha aún le cuesta mucho. No lo veo como alguien que imponga una idea, no es como Pelé o Zico, que sí lo hacían”.