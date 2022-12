Congresistas de La U no conocen propuesta sobre comisión especial del partido

Corto circuito entre el Partido de La U sobre la propuesta de una comisión especial para fijar acuerdos legislativos con las Farc. Desde la colectividad hay sectores que aseguran que no conocen la propuesta.

El senador y miembro de la dirección de La U, José David Name , dijo que esa propuesta de crear una comisión legislativa para reglamentar los acuerdos a los que se llegue entre el Gobierno y las Farc en La Habana no ha sido consultada con todos los miembros de la colectividad.

“Los congresistas del Partido de La U no conocemos la propuesta, no sabemos qué trae porque primero se había hablado de un congresito y al final no tuvo acogida. Ahora nos hablan de una comisión al interior del Congreso y tampoco conocemos la idea”, manifestó.

Hizo un llamado a socializar las propuestas al interior de los partidos antes de ponerla en conocimiento de la opinión pública.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El gobernador de Antioquia Sergio Fajardo aseguró estar tranquilo luego de que la Procuraduría General de la Nación le abriera investigación preliminar, por incurrir presuntamente en participación indebida en política.

-El Gobierno pretende reducir en un 20 por ciento los gases de efecto invernadero en Colombia al 2030.

-La Fiscalía General denunció que más de 100 personas fueron trasladadas en diversos municipios para inscribir cédulas de forma irregular en plena época electoral.

-Más de 20 artefactos explosivos pertenecientes a la guerrilla del Eln, fueron incautados por las Fuerzas Militares en el Catatumbo.

-La Comisión Europea confirma el acuerdo sobre Grecia; el monto del rescate podría ser de "hasta 86.000 millones de euros”.

-La Secretaría de Salud en Bogotá cerró cuatro salas de la Clínica Corpas en Bogotá.

-A partir de este fin de semana habrá cierres por obras en la Autopista Norte.

-El 50 por ciento de las llamadas que se atienden en la línea de ayudas para niños y jóvenes en Bogotá son de menores de edad desesperados por su soledad y falta de presencia de sus padres.