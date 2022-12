Crono final no debería suponer "problema" para defender liderato: Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana, corredor el equipo Movistar, aseguró hoy que si no ocurre ningún percance no debería tener problemas para defender el maillot de líder en la contrarreloj de 10 kilómetros que pondrá mañana punto final a la Tirreno-Adriático.

Publicidad

"He visto que voy bien y la crono de mañana, si todo sale bien, si no hay percances y me encuentro como hoy, no debería suponer un gran problema para defender el maillot", señaló Quintana en declaraciones difundidas por el equipo Movistar.

Quintana, que se vistió el domingo el jersey azul de líder de la general tras imponerse en la cima del monte Terminillo, aventaja en 39 segundos al segundo clasificado, el holandés Bauke Mollema (Trek), en 48 a su compatriota Rigoberto Urán (Etixx-Quick Step), tercero.

Publicidad

"No es un recorrido que me desfavorezca demasiado, tampoco es una distancia larga y el desgaste de estos dos días no ha sido sólo para mí sino para todos. Pienso que estoy en buena condición y saldré mañana a pelear la victoria final", añadió Quintana.

Publicidad

Un triunfo final por el que también peleará el español Alberto Contador (Tinkoff), quinto a 1:03 minutos del colombiano, que hoy volvió a probar a Quintana en el único alto de la etapa.

"Hubo esos intentos de ataque en la subida por parte de Alberto y su equipo, intentando ver cómo estaríamos nosotros y si se podía hacer alguna diferencia, pero el equipo se mantuvo siempre muy compacto, el grupo no se terminó de romper y hemos podido pasar el día", concluyó Quintana.

Publicidad

EFE