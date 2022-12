De a 3 sumaron hoy en la Champions los clubes españoles

Buena jornada para los equipos españoles en la Liga de Campeones.

Hoy se estrenaban los dos equipos de la capital española, El Atleti y el Real, y el Sevilla.

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, terminó el partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray con dos goles, los del triunfo por 0-2 del conjunto rojiblanco, pero con un "poquito de rabia" por la última ocasión fallada en el encuentro disputado en el Ali Sami Yen.

"Aparte de los goles, al final todo el mundo puede meterlos, un poquito de rabia por la ocasión que he tenido. Vi a Torres, no tenía la mente fresca para dársela y me he liado ahí", explicó el atacante nada más terminar el encuentro en declaraciones a 'BeiN Sports'.

Cristiano Ronaldo, con dos goles de penalti y un tanto de cabeza, rentabilizó el tedio en el que se instaló el Real Madrid para doblegar por 4-0 al Shakhtar Donetsk, incapaz de superar un error garrafal de su portero Andriy Pyatov y otro del árbitro Ivan Bebek al pitar un penalti inexistente en la segunda diana madridista.

Los tantos del delantero portugués, que suma ocho esta semana en dos partidos, no fueron un reflejo de la realidad del choque. Y es que el conjunto ucraniano no se vio beneficiado por el fallo de Pyatov en la diana inicial de Benzema y por la pena máxima que pitó el árbitro por una mano 'invisible' de Darijo Srna.

(Vea los goles del equipo merengue acá )

El Sevilla también debutó en la Liga de Campeones con una goleada por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, en un choque donde el equipo español, aunque empezó sin efectividad en el remate, fue muy superior al rival y en el que dispuso de tres penaltis, de los que marcó el primero, falló el siguiente y anotó el tercero.

El Sevilla salió con mucha intensidad buscando un fútbol rápido y la chispa de sus extremos José Antonio Reyes y, sobre todo, Víctor Machín 'Vitolo', muy activo junto al punta francés Kevin Gameiro.

Con EFE