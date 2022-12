Denuncian acoso a menor de 15 años en Hospital de Kennedy, sur de Bogotá

Una mujer denunció que su hijo de 15 años fue manoseado y acosado por un celador en el Hospital de Kennedy en días pasados. Al parecer, el hombre habría entrado a la habitación del menor en horas de la noche aprovechando que estaba solo.

La madre del menor señaló que el pasado 18 de junio fue al centro médico hacia las 8:30 p.m., “al otro día, me llamaron como a las 7:30 a.m. para decirme que me necesitaban urgentemente en el hospital. Entonces fui pensando que se había enfermado o algo así pero cuando llegué, no me dejaron entrar y no me decían nada. Luego me contaron que un celador casi abusa de mi hijo”.

Blu Radio se comunicó con el gerente del Hospital de Kennedy, Juan Ernesto Oviedo, quien aseguró que el hecho ya está en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia y que el celador fue apartado de su cargo.

Sin embargo, la madre del menor ya anunció demandas contra el hospital pues según dice el hecho pudo tener peores consecuencias.