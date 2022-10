Desbordamientos de arroyos tienen en emergencia a Barranquilla

a su paso. Los organismos de emergencia trabajan a esta hora para establecer los daños que pudo producir el fuerte aguacero del medio día en la capital del Atlántico.

En otras noticias, avanza la ceremonia de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional, donde un hombre logró burlar la seguridad y apartar a maduro del micrófono por algunos instantes.

Las autoridades norteamericanas enfocaron sus esfuerzos en el occidente de Boston donde se cree podría estar uno de los sospechosos de haber puesto la carga explosiva en la maratón de la capital de Masachussetts.

La ex congresista Yidis Medina, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia considerara su testimonio como de ‘suma importancia’, será testigo dentro de los procesos que se adelanta contra los ex ministros Diego Palacios, Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez, ex secretario de la Presidencia de la República, por el escándalo de la ‘yidispolítica’.