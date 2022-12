Descalifican a un atleta que se coló en el último kilómetro de una maratón

Un atleta keniano fue descalificado del maratón Standard Chartered de Nairobi después de que la organización descubriera que se había incorporado a la carrera en el último kilómetro y lograra terminar segundo, informaron hoy medios kenianos.

Publicidad

Julius Ngoju, de 28 años, cruzó la meta sin apenas esfuerzo y con una frescura de piernas impropia de alguien que acaba de recorrer 42 kilómetros, lo que acabó despertando las sospechas de los jueces y propició su descalificación y la pérdida del premio de 5.800 euros.

Sin embargo, Ngoju negó las acusaciones a pesar de que las cámaras del circuito cerrado de televisión no consiguieron grabar ninguna imagen suya entre el grupo de atletas que lideró la prueba de principio a fin.

Publicidad

"He quedado segundo y no hice trampas porque en todo momento seguí el recorrido indicado. He entrenado mucho para este maratón y es una decepción que no se me vaya a reconocer", declaró Ngoju a la prensa local tras conocer su descalificación.

Publicidad

El director de la prueba y directivo de la Federación de Atletismo de Kenia (AK, en inglés), Ibrahim Hussein, calificó el incidente de "desafortunado" y pidió que en el futuro este tipo de conductas tramposas se "criminalicen" para evitar el desprestigio del atletismo.

Hussein, atleta retirado con un gran palmarés, explicó a los medios que Ngoju "debe ser castigado de forma ejemplar" y que la federación "se toma muy en serio este asunto porque otros atletas que habían entrenado muy duro para la prueba podrían haberse quedado sin premio".

Publicidad

En la misma línea se expresó el director de la AK en Nairobi, Barnabas Korir, que lamentó lo sucedido y exigió que los organizadores de las pruebas aumenten los controles para evitar la pérdida de credibilidad de Kenia en el panorama mundial.

Publicidad

No es la primera vez que el maratón Standard Chartered tiene problemas de este tipo, pues en 2013 dos mujeres también fueron descalificadas tras demostrarse que habían hecho trampas para escalar puestos en la clasificación final.

EFE