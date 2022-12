Desde la parte defensiva no pudimos sostener el partido: Ricardo Lunari

El director técnico de Millonarios Ricardo Lunari aseguró en rueda de prensa, luego de la goleada que sufrió 5-1 ante el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, que las deficiencias defensivas de su equipo provocaron la estrepitosa caída.



“Confiábamos que íbamos hacer un buen partido, la lesión muy temprana de Osvaldo Enríquez nos cambió los planes. Desde la parte defensiva no pudimos sostener el partido”, dijo.



Por su parte, Fernando ‘Pecoso’ Castro, entrenador del equipo ‘azucarero’, celebró la victoria pero alertó que la goleada no los puede nublar porque aún hay mucho por corregir.



“Mucha conciencia de que Cali tenía que ganar, eso nos da un poco de tranquilidad pero hay que seguir trabajando, hay mucho que mejorar; las opciones de gol de Millonarios son malas entregas de nosotros. El 5-1 no nos puede nublar”, declaró.