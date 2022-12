Diálogos fueron suspendidos porque no hay acuerdo en justicia: Jesús Santrich

El negociador de las Farc en La Habana, Cuba, Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, aseguró que la agenda de negociaciones está prácticamente paralizada porque el punto de justicia no ha sido cerrado por el Gobierno. (Vea también: Alias ‘Rodrigo Granda’ criticó en Twitter al expresidente Andrés Pastrana ).

Dijo que mientras las Farc quieren una justicia restaurativa, el Gobierno está interesado en lo punitivo, es decir, en condenas.

“A mi modo de ver el bloque de poder dominante le tiene más miedo a la verdad que a la cárcel. Mientras no hay un cierre definitivo de algo que ya se había firmado, que era un acuerdo sobre jurisdicción especial de paz, mientras eso no tenga cierre la mesa está bloqueada porque aspectos que tienen que ver con la no repetición o reparación tienen mucho que ver con el cierre de la jurisdicción especial”, manifestó.

El ciclo 43 fue suspendido este viernes y retomarán trabajos el próximo miércoles para tratar de finalizar el punto de justicia. La delegación del Gobierno ya regresó a Colombia.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente Juan Manuel Santos advirtió que los proyectos que propongan los alcaldes y gobernadores electos, serán aprobados por él y no por la Vicepresidencia o los Ministerios. Santos dijo que es el presidente el de la chequera y que los proyectos serán priorizados de acuerdo con el impacto que tengan en materia de generación de empleo, reducción de pobreza y pobreza extrema y competitividad.

-Con una inversión de 103 mil millones de pesos, Ecopetrol culminó la construcción de la planta piloto para diluir crudos pesados y extrapesados, ubicada en Chichimene, en el departamento del Meta. Según la petrolera, en esta planta se procesaran 200 barriles de petróleo por día, lo que permitirá que se facilite su transporte por los oleoductos del país.

-Una persona muerta y cinco más heridas dejó un aparatoso accidente en un barrio al sur de la Villavicencio cuando un vehículo tipo turbo se quedó sin frenos y colisionó con 3 vehículos de transporte público.

-El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó considerar uno de los casos más controvertidos de los últimos años relativo al aborto, sobre el que debe pronunciarse antes de junio de 2016, informó hoy la máxima corte del país. Bajo la lupa de los jueces estará una conflictiva ley del estado de Texas, promulgada en 2013, y que provocó el cierre de la mitad de las clínicas donde se practicaban abortos, con la consecuente merma de los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente de las más pobres, según varias organizaciones.