Ecuador necesita vencer a la correosa Bolivia para pensar en los cuartos de Copa

Después de la derrota ante Chile, la selección de Ecuador, última del Grupo A de la Copa América-2015, no tiene más opción que salir a por los tres puntos el lunes ante Bolivia si quiere seguir aspirando a clasificar a los cuartos de final.



El choque se disputará a partir de las 18H00 locales (21H00 GMT) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (125 km al oeste de Santiago) y abrirá la segunda jornada del Grupo A, que se completará el mismo lunes con el Chile-México en Santiago.



La derrota 2-0 el jueves en el partido inaugural podía entrar en los cálculos del técnico de Ecuador, Gustavo Quinteros, por ser Chile el equipo anfitrión y uno de los favoritos al título.



Pero ante Bolivia, Quinteros pidió que no se limiten a lanzar el contraataque para sus flechas Jefferson Montero y Enner Valencia sino que traten de hacerse con la posesión.



"Si queremos ganar tenemos que jugar muy bien porque va a ser duro", reconoció el domingo Quinteros, de nacionalidad argentina pero nacionalizado boliviano.



El estratega conoce perfectamente el fútbol del Altiplano y hasta dirigió a Bolivia en la última Copa América de 2011.



El empate 0-0 del viernes entre México y Bolivia dio esperanzas al equipo ecuatoriano, cuando aún seguía enojado por el protestado penal pitado al chileno Arturo Vidal, que derivó en el primer gol del partido.



Una de las cuestiones que tendrá que resolver Quinteros es cómo suministrar más balones al goleador Valencia y aprovechar la velocidad del extremo Montero, cuya importancia en el equipo creció con la extensa lista de bajas de Ecuador en este torneo, especialmente la de Antonio Valencia, del Manchester United.



Por las ausencias y los escasos tres meses que lleva al frente del equipo, a Quinteros le interesa más que Ecuador aplique sus ideas futbolísticas de cara a las eliminatorias al Mundial de Rusia-2018 que el propio resultado que obtenga en esta Copa América.



"Queremos pasar (de ronda), llegar lo más lejos posible pero más por el hecho de jugar más partidos, estar más juntos, entrenar y formar el equipo que queremos que por el torneo en sí", admitió Quinteros, que avanzó que no introducirá apenas cambios en el once inicial ante 'La Verde'.



Boliva, de su lado, llega al choque con la moral alta. Los jugadores de Mauricio Soria sufrieron en la recta final del partido para resistir el asedio de México pero controlaron en general el partido e incluso tuvieron la mejor ocasión con un disparo de Pedriel al poste.



Además, este domingo se confirmó que podrán contar con su estrella ofensiva Marcelo Martins (Changchung Yatai, China), que había sufrido un fuerte golpe en el tobillo derecho ante México.



El médico de la selección, Carlos Pérez, descartó en cambio para el lunes al mediocampista Jhasmani Campos, que sufre un edema, aunque Soria se resiste a darlo por perdido y aseguró que apurará las pruebas hasta el último minuto.



En tono serio, el técnico hizo un llamado para que sus jugadores no bajen la guardia después del resultado positivo ante el Tri.



"Nos ayuda bastante haber hecho un buen partido pero no es que ahora tengamos todo en orden (...) Tiene que repetirse la predisposición y el orden y el sacrificio colectivo", recalcó.



Ecuador y Bolivia son dos equipos en profundas malas rachas en Copa América. La Tricolor lleva 10 partidos sin ganar en este torneo (1 empate y 9 derrotas) y en cuatro de los últimos cinco no ha podido marcar.



La sequía del combinado del Altiplano es aún más larga porque no ha podido vencer en ninguno de los últimos 17 partidos en el torneo (8 empates y 9 derrotas) ni marcar un gol en los tres últimos choques.



Ecuador sólo ha perdido en uno de sus siete enfrentamientos ante Bolivia en la Copa América, una derrota 2-0 que se remonta a la edición de 1949.





Alineaciones probables:



Ecuador: Alexander Domínguez - Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Frickson Erazo, Walter Ayoví - Fidel Martínez, Cristhian Noboa, Osbaldo Lastra, Jefferson Montero - Miler Bolaños y Enner Valencia. DT: Gustavo Quinteros.



Bolivia: Romel Quiñónez - Miguel Hurtado, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Leonel Morales - Ricardo Pedriel, Alejandro Chumacero, Danny Bejarano, Martin Smedberg - Pablo Escobar y Marcelo Martins. DT: Mauricio Soria.



AFP.