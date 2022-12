Edwin Cardona no está en venta: Antonio Mohamed

El delantero colombiano Edwin Cardona, del Monterrey, no tiene colocado el cartel de "en venta", dijo hoy el entrenador argentino Antonio Mohamed. (lea también: Expresidente del fútbol chileno Sergio Jadue se declaró culpable por sobornos )

Publicidad

Cardona, quien cumple su segundo torneo con el equipo, es el segundo goleador del Monterrey con diez tantos, a uno del argentino Rogelio Funes Mori.

"Al club no le interesa vender un futbolista para tener más dinero, no le interesa una oferta por Cardona, si pagan su cláusula de rescisión se tendrá que ir, pero Cardona no está con el cartel de venta", dijo Mohamed en conferencia de prensa.

Publicidad

"Nosotros queremos que se quede acá por mucho tiempo", añadió.

Publicidad

El exjugador de Atlético Nacional de su país se reportó hoy a los entrenamientos del equipo, tras participar con su selección en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Rusia 2018.

El estratega, quien cumple su segundo torneo al frente del equipo, comentó que todavía no toma la decisión de qué extranjero dejará su lugar para la llegada del uruguayo Carlos Sánchez, quien procede del River Plate argentino.

Publicidad

Precisamente sobre la contratación de Sánchez, Mohamed consideró que el Monterrey "no incurrió en ninguna falta" al contactar al jugador, quien va jugar a partir de enero en el club "y oficialmente no firmó contrato, no está anunciado y no vi que lo presenten".

Publicidad

De Sánchez, quien ya jugó en el fútbol mexicano con el Puebla, contó que "es un jugador importante que puede ayudar al club y seguro le va a aportar un beneficio", indicó.

Sobre las posibilidades de que su equipo avance a la Liguilla, que juegan los ocho primeros, Mohamed confió en que el domingo, cuando visiten al Toluca en la decimoséptima y última jornada del Apertura, protagonicen un gran partido.

Publicidad

Para avanzar a la fase final, el Monterrey está obligado a vencer al Toluca y a esperar una combinación de resultados de Chiapas, Puebla y Veracruz, equipos que le anteceden.

Publicidad

EFE