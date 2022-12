EE.UU. confirma que no ha recibido solicitud de libertad de Simón Trinidad

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, confirmó que no existe ninguna solicitud para enviar a Colombia al líder de las Farc alias Simón Trinidad.

Atribuyó el hecho más a una polémica que a una verdadera decisión.

“Nadie nos ha mencionado eso, se habla mucho en la prensa pero a nosotros no, le puedo decir eso y recordar que es una persona condenada por algo muy serio que es terrorismo, no está acusado, no está procesado, está condenado”, explicó.

Whitaker recordó que alias Simón Trinidad es de alta peligrosidad y uno de los peces gordos del terrorismo, al que se le aplica el máximo peso de la ley.