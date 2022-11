El acta arbitral no refleja ningún incidente con jugadores del Bayern

El árbitro húngaro Viktor Kassai no reflejó en el informe del partido Real Madrid-Bayern Múnich (4-2) incidente alguno con los jugadores del equipo alemán al término del mismo, según confirmaron fuentes de la UEFA, que recordó que desde hace tiempo usa en pruebas el sistema de vídeoarbitraje (VAR).



Según diversos medios, Thiago Alcántara, el polaco Robert Lewandowski y el chileno Arturo Vidal entraron en el vestuario del árbitro a la conclusión del encuentro, en el que el Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones, para recriminarle su actuación y fue necesaria la intervención de la Policía.



"El informe del árbitro no hace ninguna mención a esto", señalaron fuentes de la UEFA, y a la Policía española "no le consta" que sus efectivos tuvieran que intervenir por este motivo.



"Es muy fuerte que te roben un partido así, han marcado dos goles en fuera de juego y yo estoy mal expulsado. Un robo así no se puede dar en una competición como la Champions", criticó el chileno Arturo Vidal, expulsado tras ver una segunda amarilla por una entrada a Marco Asensio.



Por su parte, el internacional español Thiago Alcántara, aseguró que "lo que molesta es cuando te condiciona algo de fuera". "Jamás he opinado de los árbitros pero a este nivel hay que tener a gente de nivel para arbitrar. La eliminatoria podía haber caído para cualquier lado y ha sido condicionada por elementos de fuera", dijo.



El jefe de comunicación de la UEFA, Pedro Pinto, también recordó este miércoles que desde hace tiempo "hace pruebas con el uso del videoarbitraje (VAR) y que espera los resultados de éstas y la forma en que el sistema puede trabajar a la vez que mantenga el flujo del juego" para decidir sobre su uso.



El presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, aseguró tras la eliminación de su equipo que el árbitro les había perjudicado y pidió el uso del VAR para que no se produzcan decisiones como la expulsión de Vidal y la concesión de dos goles de Cristiano Ronaldo.



"La UEFA busca constantemente la manera en la que puede mejorar los partidos de sus competiciones y ha llevado a cabo muchas discusiones sobre la tecnología en la línea de gol (GLT) antes de su introducción en la Eurocopa 2016 y la Liga de Campeones", añadió su portavoz.



El VAR fue utilizado de forma experimental en el partido amistoso Francia-España (0-2), jugado a finales de marzo en París, donde anuló un gol de Griezmann en fuera de juego y concedió validez al segundo gol de España.



La FIFA lo ha usado en competiciones oficiales como el Mundial de Clubes disputado en diciembre de 2016 en Japón, donde el Real Madrid conquistó el título, y lo volverá a utilizar en el próximo Mundial sub'20 en junio.



En la semifinal del Mundial de Clubes entre el Kashima Antlers y el Atlético Nacional colombiano el mismo árbitro que dirigió anoche el Real Madrid-Bayern, el húngaro Viktor Kassai, señaló penalti dos minutos después de que se produjese una jugada, tras revisar las imágenes.



También en esa competición el árbitro paraguayo Enrique Cáceres concedió un gol al portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, lo anuló y lo volvió a dar, en el minuto 93 del partido contra el América mexicano.



Tras ese Mundial el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, opinó que el uso del VAR había sido "extremadamente positivo" en esta competición y anunció entonces que también se utilizará en el Mundial de Rusia 2018.