El arbitraje colombiano debe ser más serio: Juan Carlos Osorio

El técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, se quejó del arbitraje en el encuentro que su equipo disputó contra Patriotas Boyacá este jueves 26 de febrero en Medellín.

“Quiero invitar a los que rigen nuestro fútbol a que hay que ponerle más seriedad al tema del arbitraje. No creo que mereciéramos 4 tarjetas amarillas. El que escuche eso se imagina un partido muy violento y con mala intención. Me parece que no es así, competimos bien y me parece exagerado eso”, afirmó el estratega risaraldense.

El técnico añadió que “seguramente, si hago el comentario después de una derrota sonaría a excusa, por eso aprovecho para decirlo hoy (que su equipo ganó)”.

Por otro lado, se refirió al debut como local del nuevo arquero del onceno ‘verdogala’ Camilo Vargas, ex Independiente Santa Fe, calificándolo como “el mejor (arquero) de Colombia”.

“Su llegada le trae una gran competencia a Franco (Armani), Luis (‘Neco’ Martínez) y Cristian (Vargas)”, afirmó, al tiempo que hizo un balance general del desempeño que tuvieron algunos de sus jugadores en la noche de este jueves: “Daniel (Bocanegra) jugó un extraordinario partido junto a la manera cómo organizamos la mitad de la cancha, que nos dio extraordinarios resultados”.