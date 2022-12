“El Atlético no es milagro, es trabajo”: Diego Forlán

El uruguayo Diego Forlán, quien fuese emblema del Atlético de Madrid tras grandes actuaciones entre las temporadas 2007-2011, aseguró que el éxito que ha tenido el club de la capital española no es producto de la suerte sino que se ha debido al compromiso y al trabajo de cada uno de sus integrantes.

Publicidad

“Es espectacular. No es un milagro, es trabajo de años para conseguir el crecimiento necesario. Lo que sucedió la temporada pasada no fue una sorpresa para mí. Se veía que estaban muy bien a medida que iban pasando los meses. Me alegré mucho cuando ganaron la Liga”, dijo Forlán en una entrevista al diario marca de España.