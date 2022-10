“El balance de Mourinho lo considero positivo”, Florentino Pérez

más, y destacó el "salto competitivo y deportivo" que el equipo blanco ha dado con él, aunque reconoció que en ocasiones erró en su comportamiento público.

"Me hubiera gustado que hubiese continuado, sin ninguna duda. Creo en la estabilidad que puede dar un entrenador durante mucho tiempo, pero el nivel de presión ha ido incrementándose de tal manera que las personas tienen una capacidad y un límite", afirmó.

Florentino Pérez se reunió en la mañana de este lunes, con el entrenador portugués en la ciudad deportiva de Valdebebas. Allí acordaron el fin de una etapa de tres años, de la que el presidente del Real Madrid destacó lo deportivo.

"El balance de Mourinho lo considero positivo desde el punto de vista deportivo. Hemos dado un salto cualitativo importante en lo deportivo y en la competitividad.

Hoy el Real Madrid está en el lugar que le corresponde. Llevábamos seis años sin pasar octavos en Europa, sin ser cabezas de serie. Hoy podemos decir que estamos entre los cuatro mejores", aseguró.

"El año pasado estábamos encantados con la temporada, el fútbol espectacular y por batir todos los récords en Liga. Este año lo que para el común de mortales es normal, para nosotros no es suficiente.

Somos un club muy exigente y nos sentimos orgullosos de ello. Nuestra cultura es ganar, es lo que nos hace grandes", añadió.

Florentino Pérez dejó claro que el Real Madrid no indemnizará a Mourinho por su salida y que no es una destitución, sino una decisión "de mutuo acuerdo". Y se mostró convencido de que si hubiesen conquistado la 'Décima' nada de lo ocurrido se habría producido.

"La decisión se toma por muchas cosas. Creo que él ha creído que tiene un nivel de presión que ha soportado y que tres años es suficiente. Es un entrenador muy exigente consigo mismo y los demás, muy competitivo, y eso tiene su desgaste", opinó.

"Para nadie es agradable marcharse del Real Madrid, pero es verdad que después de tres años ambos hemos coincidido en que era el momento adecuado para romper esta relación y agradecemos el trabajo realizado", subrayó.

El presidente blanco destacó la "gran estabilidad institucional y económica" en la que se encuentra el club después de tres temporadas con Mourinho y la recuperación "de un nivel deportivo" que, dijo, nunca debió perder.

Descartó que el técnico portugués haya generado división en la afición: "El madridismo está más unido que nunca. Cuando vine hace nueve años, los socios del Real Madrid vivieron una época convulsa y debemos recordarla para que nunca vuelva a pasar. Los socios están más unidos que nunca y tengo ocasión de comprobarlo".

Aunque no quiso admitir perdida de imagen del club por el comportamiento de Mourinho, Florentino sí reconoció alguna salida de tono del técnico portugués.

"Cada entrenador tiene su personalidad. No hay duda de que se ha equivocado alguna vez, y pidió disculpas", señaló.

"El nivel de presión al que ha estado sometido no es normal. Nos sentimos orgullosos de la presión, pero a veces ha pasado los límites de la normalidad. Lo más importante es que los socios estemos unidos y que sepamos cuál es nuestro camino, ser los dueños de nuestro destino. Hoy es un día triste porque se va una persona a la que deseamos lo mejor. Esta casa siempre le recordará", dijo Florentino Pérez.

Para elogiar la labor de Mourinho, el presidente siempre acudió a lo deportivo, pese a que ha conquistado tres títulos de once posibles: "Nos ha mejorado en lo deportivo. No éramos cabeza de serie, nos eliminaba cualquiera en octavos de 'Champions'. Repaso las tres semifinales y no hemos tenido suerte".

Pero admitió que ganar la Supercopa de España esta temporada, la junta directiva no lo considera "suficiente para el nivel de exigencia de Mourinho y del club", y dijo que "cualquier equipo estaría satisfecho" con llegar a tres semifinales de la Liga de Campeones consecutivas, "pero para el Real Madrid no es suficiente".

Y terminó criticando a los periodistas que, según él, han traspasado la barrera del respeto con Mourinho.

"Este club está acostumbrado a vivir con presión. La gente quiere influir, me parece lícito, pero en esa presión creo que se pasan.

Para gente que viene de afuera, de otras competiciones, no es normal. Ha habido insultos y descalificaciones impropias de personas civilizadas", concluyó Florentino Pérez.

Efe.