El día que Basile echó al papa Francisco del vestuario de San Lorenzo

El DT argentino Alfio Basile que conducía en 1998 a San Lorenzo -actual campeón de la Copa Libertadores-, hizo echar de los vestuarios a un cura que pretendía saludar a los jugadores y que sería luego el Papa Francisco, contó en una entrevista con la Televisión Pública.

El 'Coco' Basile venía de asumir en San Lorenzo cuando, un día que estaba arengando a los jugadores antes de un partido, se acerca el entonces presidente del club Fernando Miele para decirle que quería entrar al vestuario un cura que siempre pasaba a saludar antes de los partidos.

"'Es un cura que viene siempre a saludar a los jugadores antes del partido', me dice Miele. Yo no quería a nadie que me desconcentrara a los jugadores, le dije a Miele que echara al cura", contó el exentrenador de la selección argentina en el Mundial de EEUU-1994.

El DT recordó en el programa Línea de Tiempo que en aquel momento pensó que "si (San Lorenzo) no le ganaba a nadie, ¿Para qué iba a entrar de nuevo el cura? Miele se lo dice y el tipo se va".

Muchos años más tarde, en abril de 2013, Basile se encontró con Miele en un restaurante: "Miele me dice: '¿viste quién es el Papa?'. Y me cuenta: 'Ese era Bergoglio, el que vos echaste del vestuario de San Lorenzo'", detalló en medio de risas.

El entrenador aseguró que irá "a visitarlo a Roma" al Papa, para contarle la anécdota.

Jorge Bergolio, el más célebre hincha de San Lorenzo, ya era en 1998 arzobispo de Buenos Aires.

Con AFP.