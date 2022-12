El don de gente que yo tengo me lo reconocen muchos: Fernando ‘Pecoso’ Castro

Fernando ‘Pecoso’ Castro, actual técnico del Deportivo Cali, se refirió a sus recientes polémicas por lanzar una camilla durante un partido y arreciar contra los jugadores del equipo que dirige en el más reciente partido.

Al perder 0-2 ante el Envigado, ‘El Pecoso’ se mostró insatisfecho con el Cali.

“Me preocupó la forma cómo jugó el equipo. Yo sé dónde estoy parado y veo las deficiencias del club. Me da tristeza que un equipo mío juegue sin alma. No puedo perder la cabeza porque pierdo un partido como local”, comentó en ese momento.

Sin embargo, ahora aseguró que “el don de gente que yo tengo me lo reconocen muchos”.

“En la vida tengo amigos en el periodismo que saben cómo soy yo porque me conocen de toda la vida, si usted le pregunta a Javier Hernández Bonet cómo es ‘El Pecoso’, él habla una cosa de mí, si le pregunta al doctor Hernán Peláez, él habla una cosa de mí porque somos amigos de toda la vida, pero si le pregunta a Iván Mejía Álvarez por mí, contesta muchas cosas que no son porque no me conoce ni soy amigo de él. Otros no lo reconocen porque no me conocen. Ven El Pecoso explosivo y tienen esa imagen, pero el ser humano, la persona, son muy poquitos que me conocen”, agregó.

Al final del encuentro ante el Envigado, Fernando El Pecoso Castro también había abierto la puerta a irse del Deportivo Cali.

“Creo que voy a estar en la lista de técnicos que se van de Cali. Les doy la razón a muchas personas que me dijeron que no era el momento de venir a Deportivo Cali. No vale la pena que me tenga que ir echado de un Cali que no vive ni siente el fútbol”, finalizó.